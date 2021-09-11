Сын Конкина рассказал, как отец разрядил в него пистолет

«Я просто не выдержал, полез по лестнице стучать ему в окно, чтобы он открыл дверь. Он достал пистолет и разрядил его в меня. В упор! Просто в упор! Он меня видел, он знал, что это я. Все девять пуль — в меня. У меня две дыры осталось. Чудом он меня не застрелил, он не попал в лицо. Я упал на машину соседа, и это мне спасло жизнь», — рассказал он.