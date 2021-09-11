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Сын Конкина рассказал, как отец разрядил в него пистолет

Алиса Селезнёва
27 минут назад

Сын звезды фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимира Конкина Ярослав Конкин заявил, что отец выпустил в него полную обойму из травматического пистолета. Об этом эпизоде он рассказал в эфире «Пусть говорят».

Сын Конкина рассказал, как отец разрядил в него пистолет
Фото: ТАССТАСС

По словам Ярослава Конкина, однажды они с сестрой Софией вернулись домой, но отец отказался их пускать, «просто послав».

«Я просто не выдержал, полез по лестнице стучать ему в окно, чтобы он открыл дверь. Он достал пистолет и разрядил его в меня. В упор! Просто в упор! Он меня видел, он знал, что это я. Все девять пуль — в меня. У меня две дыры осталось. Чудом он меня не застрелил, он не попал в лицо. Я упал на машину соседа, и это мне спасло жизнь», — рассказал он.

При этом сам актер утверждал, что перепутал сына с вором. Однако Ярослав уверен, что это не так, и отец его узнал.

24 сентября 2020 года стало известно о смерти 32-летней Софии Конкиной. София утонула в бассейне фитнес-клуба. Сообщалось, что она пришла в клуб поздним вечером, когда других посетителей там почти не было. Ее нашли почти на дне бассейна и быстро вытащили из воды. Скорая прибыла за считанные минуты, девушку доставили в Боткинскую больницу, где она скончалась в реанимации.

Шоу-бизнес,София Конкина,Владимир Конкин,
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