Сын Конкина рассказал, как отец разрядил в него пистолет

Сын звезды фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимира Конкина Ярослав Конкин заявил, что отец выпустил в него полную обойму из травматического пистолета. Об этом эпизоде он рассказал в эфире «Пусть говорят».
По словам Ярослава Конкина, однажды они с сестрой Софией вернулись домой, но отец отказался их пускать, «просто послав».
«Я просто не выдержал, полез по лестнице стучать ему в окно, чтобы он открыл дверь. Он достал пистолет и разрядил его в меня. В упор! Просто в упор! Он меня видел, он знал, что это я. Все девять пуль — в меня. У меня две дыры осталось. Чудом он меня не застрелил, он не попал в лицо. Я упал на машину соседа, и это мне спасло жизнь», — рассказал он.
При этом сам актер утверждал, что перепутал сына с вором. Однако Ярослав уверен, что это не так, и отец его узнал.
24 сентября 2020 года стало известно о смерти 32-летней Софии Конкиной. София утонула в бассейне фитнес-клуба. Сообщалось, что она пришла в клуб поздним вечером, когда других посетителей там почти не было. Ее нашли почти на дне бассейна и быстро вытащили из воды. Скорая прибыла за считанные минуты, девушку доставили в Боткинскую больницу, где она скончалась в реанимации.