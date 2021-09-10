Вайкуле рассказала о конфликте с Крутым

В эфире Первого канала сейчас идет вокальный проект «Голос.60+». И впервые в нем принимает участие Лайма Вайкуле. Певица выступает там в роли наставницы взрослых артистов.

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В ходе одной из репетиций корреспондент Kp.ru задал артистке несколько вопросов. В частности, о том, почему композитор и продюсер Игорь Крутой в одном из интервью назвал ее предательницей. Речь шла о ситуации с музыкальным фестивалем «Рандеву» в Юрмале, проведенным Вайкуле в тот период, когда Крутой хотел вернуть туда «Новую волну».

При этом певица отметила, что не считает свой поступок предательством, поскольку организовала мероприятие «у себя дома» и, по ее словам, предлагала сделать это сообща.

«Он просто забыл. Очевидно, он поддался чувству артистического соревнования (ранее Крутой заявлял, что „Новая волна“ больше не вернется из Сочи в Юрмалу — прим.ред.). Я никакой обиды не держу. Знаю, что если мы встретимся, я могу обнять его и спокойно взглянуть в глаза и спросить, как дела. И буду волноваться, если с ним что-либо произойдет. Не знаю, что у него на душе. Это уже его проблемы», — завила Лайма Вайкуле.

Ранее сообщалось, что Игорь Крутой впервые прокомментировал давние споры с Вайкуле из-за «Новой волны». В 2015 году композитор предпринял попытку вернуть конкурс в Юрмалу. И вроде бы все к этому шло. Но в эти же сроки певица решила провести на Рижском взморье свой фестиваль «Лайма Рандеву».

Как отметил Крутой, в 2015 году в Ригу приезжал мэр этого города Нил Ушаков. Он встретился с руководителем президентской администрации Латвии и, в частности, обсуждал вопрос о возвращении «Новой волны» в Юрмалу. По словам композитора, после этого латвийский посол пригласил композитора на рабочую встречу, делались попытки сохранить «Новую волну» в Юрмале.