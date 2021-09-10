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Сергей Шнуров тайно стал отцом полгода назад

WMJ.ruиещё 2
2 часа назад

Актер сообщил о пополнении в семье и рассекретил пол ребенка.

Шнуров тайно стал отцом полгода назад
Фото: ТАССТАСС

Общественности было известно, что супруга Сергея Шнурова находится в положении, но никто не знал, когда именно появится на свет наследник музыканта.

Как оказалось, Шнуров скрывал рождение наследника целых полгода и только сейчас сообщил радостную новость.

Как сообщает «Стархит», Шнуров сообщил о ребенке в присущей ему забавной манере: «Мой план сегодня вернуться домой, искупать сына и покормить щегла. И это самое главное и масштабное, что в принципе может быть».

Судя по заявлению новоиспеченного отца, у него родился мальчик. Имени наследника Сергей Шнуров так и не назвал.

Напомним, что в 2018 году Сергей Шнуров женился на дочери миллиардера Ольге Абрамовой. От прошлых браков у музыканта есть двое детей: сын Аполлон и дочь Серафима.

Шоу-бизнес,Ольга Абрамова,Сергей Шнуров,
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