Шнуров тайно стал отцом полгода назад

Актер сообщил о пополнении в семье и рассекретил пол ребенка.

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Общественности было известно, что супруга Сергея Шнурова находится в положении, но никто не знал, когда именно появится на свет наследник музыканта.

Как оказалось, Шнуров скрывал рождение наследника целых полгода и только сейчас сообщил радостную новость.

Как сообщает «Стархит», Шнуров сообщил о ребенке в присущей ему забавной манере: «Мой план сегодня вернуться домой, искупать сына и покормить щегла. И это самое главное и масштабное, что в принципе может быть».

Судя по заявлению новоиспеченного отца, у него родился мальчик. Имени наследника Сергей Шнуров так и не назвал.