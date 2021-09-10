Шнуров тайно стал отцом полгода назад

Актер сообщил о пополнении в семье и рассекретил пол ребенка.
Общественности было известно, что супруга Сергея Шнурова находится в положении, но никто не знал, когда именно появится на свет наследник музыканта.
Как оказалось, Шнуров скрывал рождение наследника целых полгода и только сейчас сообщил радостную новость.
Как сообщает «Стархит», Шнуров сообщил о ребенке в присущей ему забавной манере: «Мой план сегодня вернуться домой, искупать сына и покормить щегла. И это самое главное и масштабное, что в принципе может быть».
Судя по заявлению новоиспеченного отца, у него родился мальчик. Имени наследника Сергей Шнуров так и не назвал.
Напомним, что в 2018 году Сергей Шнуров женился на дочери миллиардера Ольге Абрамовой. От прошлых браков у музыканта есть двое детей: сын Аполлон и дочь Серафима.