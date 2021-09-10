МакSим выпустила первую песню после выписки

«Мне было лет 12, когда я ее спела. Была маленькой девочкой, жила у себя в Казани, исполнила песню «Заведи». Когда я ее спела, группы «Тату» еще не было, она не была нигде зарегистрирована, — объясняла певица в интервью NEWSmusic.ru — Потом вышла первая песня «Тату», вторая, после вышел сборник песен с этой песней, и альбом назывался «Заведи». Но я думаю, что это выпустили пираты, девочки здесь ни при чем, конечно».