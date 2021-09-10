Певца Александра Градского госпитализировали в Москве с 70% поражения легких

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Певец Александр Градский госпитализирован в частную клинику в Москве с 70% поражения легких на фоне коронавируса, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на свои источники.

Как сообщается, сейчас певец уже выздоравливает. Ему было проведено интенсивное лечение, и через неделю он может оказаться дома.

Градскому 71 год. Он считается одним из основоположников русского рока. Исполнитель песен «Яростный стройотряд», один из исполнителей хита «Как молоды мы были», автор рок-оперы «Стадион», участвовал в организации ряда советских рок-фестивалей.