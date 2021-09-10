Краско не смог вернуться на сцену после болезни

90-летний актер Иван Краско не смог вернуться на сцену театра имени Комиссаржевской после перенесенного микроинсульта. Как сообщает «КП», директор артиста Вячеслав Смородинов заявил, что артист плохо себя чувствует и «очень захотел поспать».

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Краско посетил сбор труппы, однако артиста решили поберечь и отправили его домой, где он находится с сыновьями. Как отметил Смородинов, пожилой мужчина чувствует сильную слабость.

Напомним, что 10 сентября Краско должен был выйти на сцену и сыграть в спектакле «Я вернулся в мой город». 25 августа артист попал в больницу с подозрением на микроинсульт, однако 8 сентября его выписали из медучреждения.

После заболевания у актера ухудшилась память, зрение. Кроме того, артист стал хуже ходить. По его собственным признаниям, ноги стали «такие тяжелые», словно принадлежат не ему.