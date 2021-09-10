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«С ним было сложно»: Азиза раскрыла свой роман с Александром Абдуловым

Клео.Ру
44 минуты назад

С некоторых пор личная жизнь 57-летней певицы Азизы стала предметом бурных обсуждений. Несколько недель назад артистка вышла замуж за молодого итальянца Алессандро Лортэ. Известно, что это первый официальный брак Азизы.

Азиза раскрыла свой роман с Александром Абдуловым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У артистки были и другие отношения, но до официальной регистрации брака так и не доходило. Так, например, певица сделала неожиданное признание: когда-то у нее бы роман с актером Александром Абдуловым. Их отношения развивались бурно и едва не закончились свадьбой, но Азиза сама захотела прекратить общение.

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С популярным актером Александром Абдуловым певица познакомилась в Центральном доме работников искусств. Азиза отмечает: это Абдулов начал за ней ухаживать. Сначала певица воспринимала актера как друга, а затем и сама влюбилась.

«Многие артисты там бывали после концертов. И вот так мы однажды познакомились. Он стал ухаживать за мной. Мы с ним дружили. У нас был роман. Мы понимали друг друга с полуслова», – рассказала Азиза в эфире телепрограммы «Судьба человека».

Азиза вспоминает, что они с актером даже собирались подавать заявление в загс. Но регистрации брака не было – певица влюбилась в другого мужчину. Новым избранником артистки стал композитор Олег Бескровный. Он посвятил Азизе песню «Улыбка».

«С Олегом мне было комфортнее. С артистом театра и кино мне было сложно», – отмечает певица.

В итоге Азиза все-таки ушла от Абдулова к Бескровному. Но и с ним у певицы ничего не получилось. В какой-то момент они собирались пойти в загс, но композитор пристрастился к алкоголю. Певица не стала это терпеть.

К слову, сам Абдулов когда-то говорил, что чуть не женился на «узбечке». Тогда поклонники посчитали, что он имеет в виду именно Азизу, уроженку Узбекистана.

Напомним, что Александр Абдулов – известный артист. Он стал популярным благодаря таким кинопроектам, как «Обыкновенное чудо», «Карнавал», «Формула любви», «Черная вуаль». Актер официально был женат два раза: его первая супруга – Ирина Алферова, а вторая – Юлия Мешина. В 2008 году Александра Абдулова не стало в возрасте 54 лет. У него подрастает дочь Евгения от второго брака.

Шоу-бизнес,Ирина Алферова,
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