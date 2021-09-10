Малахов пожаловался на Борисова и воровство героев шоу

Телеведущий Андрей Малахов заявил, что сейчас не хочет пересекаться и общаться с занявшим его место в шоу «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым, и назвал одной из главных проблем на телевидении «воровство героев» программ. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе».

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Летом 2017 года Малахов покинул программу «Пусть говорят» и «Первый канал» ради собственного шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на «России-1». Ведущий рассказывал, что причиной его ухода стало желание самостоятельно принимать решения. Он заявил, что хочет «расти, стать продюсером» и самостоятельно определять темы для своей программы.

По словам Андрея Малахова, он заранее всех оповестил о своем уходе и порекомендовал на свое место Дмитрия Борисова, который в тот момент вел новости.

«Но когда мне сообщили, что Борисов уже записывает "Пусть говорят", а он мне даже об этом не сказал, я подумал, что это как-то странно. Я ему написал: "Это правда?". А он ответил что-то из серии: "Да... Все в этом мире как крыло бабочки "», - пояснил Андрей Малахов.

Он подчеркнул, что ему было очень неприятно из-за сложившейся ситуации и хоть он и не держит зла на Борисова и поздравляет его с праздниками, но постарался свести общение к минимуму и прежней дружбы между ними уже нет.

«Понимаю, как ему нелегко. Он мало вовлечен в процесс, скорее, приходящая звезда. А надо быть вовлеченным. Когда ты не живешь с редакторами, не знаешь, что происходит с героями — это все 25 кадром считывается. Рано или поздно все это дает сбой», - заметил телеведущий.

При этом Малахов заметил, что у него чудесные редакторы, но сейчас бичом телевидения стало воровство героев.