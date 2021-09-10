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Младший брат Моргенштерна захотел возобновить общение с рэпером

Газета.Ru
11 минут назад

Ролан Валеев, называющий себя младшим братом Моргенштерна по отцу, заявил, что рэпер не поддерживает с ним общение. Как рассказал kp.ru 19-летний уфимец, он уже несколько раз пытался наладить контакт с популярным родственником, однако до встречи дело так и не дошло.

Брат Моргенштерна захотел возобновить общение с рэпером
Фото: СоцсетиСоцсети

"У нас разные матери, но один отец. В детстве мы общались с Алишером, а потом связь оборвалась. Он просто перестал со мной общаться, не объясняя причины. Мне его популярность совершенно не интересна. Мне не нужен пиар или его деньги. Нужен только старший брат, - сказал Валеев. - Пару лет назад я написал Алишеру, что хотел бы возобновить общение. Он тогда ответил, что не против, и мы обменялись телефонами, но дальше этого не пошло. Около года назад он был в Уфе, и я предложил встретиться, но Алишер не захотел".

По словам молодого человека, его даже не позвали на свадьбу Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной, которая прошла в конце августа. "Он пока не выходил на связь. Но я не так уж сильно переживаю из-за этой ситуации. Хочу общаться с братом, но я живу своей жизнью и ни на что не жалуюсь", - заключил Валеев.

В одном из интервью Моргенштерн говорил, что видел общего отца с Роланом всего несколько раз в жизни. Мужчина умер еще до того, как рэпер стал звездой. О младшем брате артист практически никогда не упоминал.

Шоу-бизнес,Комсомольская правда,
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