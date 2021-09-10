Брат Моргенштерна захотел возобновить общение с рэпером

"У нас разные матери, но один отец. В детстве мы общались с Алишером, а потом связь оборвалась. Он просто перестал со мной общаться, не объясняя причины. Мне его популярность совершенно не интересна. Мне не нужен пиар или его деньги. Нужен только старший брат, - сказал Валеев. - Пару лет назад я написал Алишеру, что хотел бы возобновить общение. Он тогда ответил, что не против, и мы обменялись телефонами, но дальше этого не пошло. Около года назад он был в Уфе, и я предложил встретиться, но Алишер не захотел".