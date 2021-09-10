В скандале со взяткой на «Битве экстрасенсов» появились новые факты

Новый сезон «Битвы экстрасенсов» стартует 25 сентября без бессменного ведущего программы Сергея Сафронова, который был обвинен в получении взятки. Однако Сафронов сумел доказать свою правоту в суде, пишет «СтарХит».

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Ранее претендентка на участие в «Битве экстрасенсов» Алина Вердиш опубликовала видео, в котором заявила, что ведущий помогал ей проходить испытания за деньги и обманул ее. Позже Сафронова отстранили от работы в проекте. Сам телеведущий отрицал эти обвинения. Он заявил, что занимался с Вердиш актерским мастерством и получал деньги именно за это.

Алина Вердиш утверждала, что заплатила за испытание «Ширма» 500 тыс. рублей, а за «Багажник» — почти миллион. Ее муж Евгений Цицин подал на Сергея Сафронова в суд, потребовав возврата денег.

Однако суд отказал в удовлетворении иска. На заседании адвокат телеведущего предъявил договор об оказании платных услуг «с целью физического развития и духовного воспитания любому дееспособному физическому лицу посредством изучения основ и повышения уровня актерского мастерства». При этом о «продвижении на телевидении» в договоре ничего не сказано.

«В соответствии с разделом 4 договора, стоимость предоставляемых услуг составляет 300 000 руб. Занятия проводятся в течение пяти месяцев, начиная с первого числа месяца, в котором заказчик впервые перечислил исполнителю денежные средства», - отмечается в документе.