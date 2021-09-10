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Сын актера Конкина рассказал, как тот девять раз выстрелил в него

Деловая газета "Взгляд"
38 минут назад

Сын советского и российского актера театра и кино Владимира Конкина Ярослав в эфире шоу «Пусть говорят» заявил, что отец девять раз выстрелил в него.

Сын актера Конкина рассказал, как тот девять раз выстрелил в него
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам сына артиста, конфликт произошел несколько лет назад: Конкин-старший стрелял в него из травматического оружия.

«Он достал пистолет и разрядил его в меня! В упор! Он меня видел, знал, что это я. Все девять пуль в меня! Понимаете, у меня две дыры остались! Чудом он меня не застрелил, но попал в лицо», – передает РИА «Новости» слова Конкина-младшего.

Случившееся Конкин, по словам сына, объяснил тем, что не узнал его, приняв его за вора.

Ранее сообщалось, что 32-летнюю дочь актера Софию Конкину 22 сентября 2020 года нашли в фитнес-центре на дне бассейна. Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом «утопление». Спасти девушку не удалось.

На ее теле не было найдено следов травм. По информации СМИ, вскрытие не подтвердило, что женщина погибла в результате несчастного случая. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Владелице фитнес-клуба были предъявлены обвиинения. Басманный суд назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Шоу-бизнес,София Конкина,Владимир Конкин,СКР,РИА Новости,
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