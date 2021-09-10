Сын актера Конкина рассказал, как тот девять раз выстрелил в него

«Он достал пистолет и разрядил его в меня! В упор! Он меня видел, знал, что это я. Все девять пуль в меня! Понимаете, у меня две дыры остались! Чудом он меня не застрелил, но попал в лицо», – передает РИА «Новости» слова Конкина-младшего.