«Девять пуль»: Сын Конкина рассказал, как отец в него стрелял

— Он достал пистолет и разрядил его в меня! В упор! Он меня видел, знал, что это я. Все девять пуль в меня! Понимаете, у меня две дыры остались! Чудом он меня не застрелил, но попал в лицо. Я упал на машину к соседу, и это мне спасло жизнь, — приводит Пятый канал слова сына актера.