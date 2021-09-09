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«Женщины перестали терпеть измены»: Бородина намекнула на главные причины развода

Passion.ru
14 минут назад

Популярная телеведущая и блогер сейчас проживает непростой период: совсем недавно они с бывшим супругом Курбаном Омаровым объявили о своем разводе. Ведущая решила не молчать о такой болезненной теме и поэтому часто делится рассуждениями со своей многомиллионной армией подписчиков. Бородина определила для себя основную причину поголовных разводов — это нежелание женщин терпеть плохое отношение к себе.

Бородина намекнула на главные причины развода
Фото: InstagramInstagram

В новой Instagram-публикации Ксения решила высказаться о наболевшем. «Мне кажется, так происходит, потому что женщины перестали терпеть! Измены, предательства, рукоприкладство, алкоголизм, всевозможные зависимости», — рассуждает она. Звезда и не скрывает, что все, чем она делится с поклонниками, — часть ее реальности, и она решила прекратить моральное измывательство над собой и своими чувствами.

Но Ксения видит значительное улучшение ситуации, так как женщины давно стали самодостаточными:

«Раньше была такая поговорка: бог терпел и нам велел! Но сейчас многие поднялись с колен, стали сами зарабатывать и прекрасно понимают, что если их не уважают и не ценят, если предают во всех смыслах этого слова, то ты не терпила — встала и пошла», — продолжает делиться ведущая «Дома-2».

Бородина выразила уважение тем парам, которые, несмотря на большие соблазны, желания легкой и веселой жизни, смогли сохранить семью. Но вместе с тем уверена, что, если ты не готов терпеть неуважительное отношение, не стоит откладывать развод только ради детей:

«Дети — это святое, но моральное состояние родителей важнее всего. Ни один ребенок не скажет спасибо за скандалы и предательства, что терпели ради них», — подытожила Ксения.

Шоу-бизнес,Курбан Омаров,
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