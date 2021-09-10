Королева рассказала, как ее «сломала» измена мужа

Певца Наташа Королева призналась, что скандал с изменой мужа Сергея Глушко сильно на ней сказался, буквально «сломав ее». Об этом пишет «СтарХит».

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В прошлом году артистка и ее муж оказались в центре скандала. В СМИ появилась информация, что из дома Королевой и стриптизера Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан, пропали украшения на пять миллионов рублей.

Сообщалось, что Королева заподозрила в краже драгоценностей женщин, которые приходили в гости к ее супругу. Позже стриптизер объявил, что изменял своей жене. Он сказал, что его «развели». По словам Глушко, у девушек был набор веществ, которые ввели его в состояние «полного неадеквата».

«Я всегда считала себя очень сильным человеком, устойчивым ко всем жизненным бурям. Но вот здесь меня сломали», - призналась Королева в программе «Секрет на миллион».

Она также отметила, что у них с мужем бывают скандалы, но они не выносятся за пределы семьи и посторонним об отношениях пары знать необязательно.