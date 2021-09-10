«Ты оскорбляешь людей внешностью»: Малышева рассказала о критике от матери

60-летняя телеведущая Елена Малышева призналась, что мать ругает ее за отсутствие косметики. Об этом она рассказала в эфире программы «Мой герой» на ТВЦ. При этом ведущая отметила, что ее мама любит использовать очень необычные слова и выражения.

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Как рассказала Малышева, ее мать прочитала множество книг и все слова, значения которых сразу не понимала, выписывала в тетрадь. Таким образом ей удалось пополнить словарный запас различными редкими оборотами, которые она часто применяет в речи.

«Когда она что-то говорит, это нечто. Допустим, если я попадаюсь ей на глаза без губной помады и ненакрашенная. Она понимает, что я собираюсь выйти из дома, поэтому, вытянувшись, говорит: «Это горьковское «Дно»! Ты оскорбляешь людей своей внешностью», — призналась телеведущая.

Кроме того, Малышева пояснила, что долго не могла выйти замуж и по этому поводу испытывала комплексы. В её времена 26-летняя девушка без семьи вызывала вопросы. Однако как-то раз мама приехала к ней в Москву и заявила:

«Я так рада, что ты будешь жить с нами». Елена сразу же позвонила отцу и спросила, не поставили ли родители «на ней крест».