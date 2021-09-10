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Тяжелобольной Губин вернулся после оздоровительных процедур в Египте

Елена Прошина
26 минут назад

Тяжелобольной певец Андрей Губин вернулся в Россию после прохождения длительного курса в Египте. Как он отметил в беседе с «АиФ», процедуры оказались бесполезны.

Тяжелобольной Губин вернулся в Россию
Фото: программа «Сегодня вечером» / «YouTube»программа «Сегодня вечером» / «YouTube»

«Я действительно был в Египте, где много плавал, лечил спину. Увы, со здоровьем у меня по-прежнему всё плохо, никаких подвижек. Болит буквально всё. Поэтому мне приходится много двигаться, чтобы не свихнуться», – признался артист.

Сейчас популярный в нулевые исполнитель ведет замкнутый образ жизни, редко выходит из дома и почти не пользуется интернетом. Губин отметил, что его достают хейтеры.

«Только включу, сразу начинает сыпаться какая-то хрень, гадости начинают писать, причем часто совершенно незнакомые люди», – подчеркнул исполнитель.

Касательно своих планов на будущее Губин подчеркнул, что он записал несколько хороших композиция, которые еще нужно «довести до ума», однако возвращаться на сцену пока не планирует. Также музыкант хочет купить дом в Подмосковье, чтобы работать в тихом месте, добавив, что от одиночества не страдает: Губин встречается с девушкой, имя которой предпочел не раскрывать.

Напомним, что Андрею Губину 47 лет, он известен по композициям «Милая моя далеко», «Зима-холода», «Я знаю, ты знаешь» и другим. Музыкант страдает от неврологической патологии – левосторонней прозопалгии, которая может развиться в том числе из-за стресса и переутомления.

Шоу-бизнес,Андрей Губин,Аргументы и Факты,Россия,Египет,
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