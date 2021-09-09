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Пугачева расплакалась на церемонии прощания с Красновым

Алиса Селезнёва
44 минуты назад

Певица Алла Пугачева приехала на прощание с художником-постановщиком Борисом Красновым на Троекуровское кладбище и расплакалась во время речи его жены. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Пугачева расплакалась на прощании с Красновым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Борис Краснов умер в ночь на 7 сентября. Художник-постановщик перенес COVID-19, после чего у него произошел инсульт. У Краснова отказала правая сторона тела, а мозг был поражен на 85%. В конце августа его перевели из Боткинской больницы в частный хоспис, где он скончался.

Шокировал Путина и Обаму: умер художник-сценограф Борис Краснов

Краснов был художником-сценографом, продюсером. В 1990-2000 сотрудничал с Ириной Аллегровой, Валерием Леонтьевым, Аллой Пугачевой. В 2000 году он получил должность главного постановщика Кремлевского дворца.

Алла Пугачева приехала вместе с мужем Максимом Галкиным проводила Краснова в последний путь. Она долго стояла у его гроба, затем села в первом ряду и расплакалась, когда вдова постановщика Евгения Константиновна говорила прощальную речь.

После прощания, уже на улице, Алла Пугачева встретилась с коллегами-музыкантами, в частности, с Валерием Сюткиным.

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