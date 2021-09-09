«Пухляш» из клипов Little Big рассказал о пережитом буллинге

Актер и танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big «Uno», рассказал о своем непростом детстве. В ходе YouTube-шоу «Алена, блин!» артист признался, что над ним издевались из-за лишнего веса.

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«Как и у любого толстого мальчика, детство у меня было не очень-то приятным, — сказал Красилов. — Постоянные насмешки, издевки, потому что никто не верил, что толстый мальчик может из себя что-то представлять».

По словам артиста, выражения вроде «жирный — поезд пассажирный» преследовали его с раннего детства. Впервые сверстники обидели танцора заявлением о лишнем весе в детском саду.

«Мне тогда года 3-4 было. Это же самый приятный возраст, когда детям не объяснишь ничего. Даже сейчас, когда я иду по улице, дети говорят: «Мам, смотри, толстый дядя!» — поделился Красилов.

Несмотря на психологическое давление, в школьные годы артист не давал себя в обиду и старался отвечать на нападки. По словам Красилова, после окончания «голосовых аргументов» он шел на обидчиков с кулаками и попадал из-за этого в милицию.