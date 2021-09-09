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"Пухляш" из клипов Little Big рассказал о пережитом буллинге

Газета.Ru
34 минуты назад

Актер и танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big «Uno», рассказал о своем непростом детстве. В ходе YouTube-шоу «Алена, блин!» артист признался, что над ним издевались из-за лишнего веса.

«Пухляш» из клипов Little Big рассказал о пережитом буллинге
Фото: InstagramInstagram

«Как и у любого толстого мальчика, детство у меня было не очень-то приятным, — сказал Красилов. — Постоянные насмешки, издевки, потому что никто не верил, что толстый мальчик может из себя что-то представлять».

По словам артиста, выражения вроде «жирный — поезд пассажирный» преследовали его с раннего детства. Впервые сверстники обидели танцора заявлением о лишнем весе в детском саду.

«Мне тогда года 3-4 было. Это же самый приятный возраст, когда детям не объяснишь ничего. Даже сейчас, когда я иду по улице, дети говорят: «Мам, смотри, толстый дядя!» — поделился Красилов.

Несмотря на психологическое давление, в школьные годы артист не давал себя в обиду и старался отвечать на нападки. По словам Красилова, после окончания «голосовых аргументов» он шел на обидчиков с кулаками и попадал из-за этого в милицию.

В июле 2021 года группа Little Big разорвала сотрудничество с Красиловым. Он участвовал в съемках клипов на песни «Uno» и «Tacos». В 2020-м танцор должен был выступать с группой на «Евровидении», которое не состоялось из-за пандемии. Помимо занятия танцами Красилов снимается в фильмах («Прабабушка легкого поведения», «Не лечи меня», «Вторжение») и сериалах («Дылды», «ИП Пирогова», «Нагиев на карантине»).

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