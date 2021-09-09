Волочкова рассказала о романе с Джимом Керри

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о романе с голливудским актером Джимом Керри.

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В интервью ведущей Youtube-шоу «ДаДа — НетНет» Волочкова сообщила, что Джим Керри прилетел в Москву на частном самолете, чтобы увидеть ее в балете «Жизель» на сцене Большого театра.

После спектакля Волочкова решила показать голливудской знаменитости Москву и повела его гулять на Воробьевы горы. В то время у Анастасии были отношения с бизнесменом Сулейманом Керимовым, поэтому во время прогулки их сопровождали охранники с автоматами.

По словам Волочковой, они с Керри очень понравились друг другу, но уже тогда понимали, что не смогут быть вместе.

«Еще стоя на Воробьевых горах мы понимали, что не можем быть вместе по одной причине: что я никогда не оставлю Большой театр, Москву, Россию, а он не сможет оставить Голливуд, потому что это его жизнь», - заявила балерина.

После расставания с Керимовым Волочкова с Большим театром оказалась в США на гастролях. Она позвонила Керри, и между ними вспыхнул непродолжительный роман.

«Это очень тяжело – отдавать себе отчет, что у тебя короткие отношения с человеком, в которого ты уже успел влюбиться», - заключила Анастасия.