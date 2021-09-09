«Это было последней каплей»: Андреасян решил подать в суд на Кудрявцеву

Режиссер Сарик Андреасян заявил, что подает в суд на ведущую Леру Кудрявцеву за нелестный отзыв о его творчестве на фестивале «Новая волна». О своем решении Андреасян заявил на шоу Агаты Муцениеце «Честный развод».
Скандал между двумя звездами произошел на «Новой волне», где Кудрявцева во время зачитывания текста со сцены решила пошутить над картинами режиссера.
«Их, как фильмов у Сарика Андреасяна, очень много, но, как говорится, хорошего мало», – сказала она.
Андреасяна слова серьезно задели, мужчина устроил конфликт. Причем в него даже пришлось вмешаться мужу телеведущей, хоккеисту Игорю Макарову – он пообещал «по-мужски» поговорить с режиссером. В результате Андреасян решил подать в суд. Он заявил, что уже обсудил все с адвокатом.
«Дело даже не совсем в Лере. На её месте мог стоять любой человек на сцене, просто это было последней каплей. Это всё-таки федеральный канал, смотрит вся страна», – пояснил режиссер, отметив, что слова Кудрявцевой опорочили его деловую репутацию.