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«Это было последней каплей»: Андреасян решил подать в суд на Кудрявцеву

Елена Прошина
27 минут назад

Режиссер Сарик Андреасян заявил, что подает в суд на ведущую Леру Кудрявцеву за нелестный отзыв о его творчестве на фестивале «Новая волна». О своем решении Андреасян заявил на шоу Агаты Муцениеце «Честный развод».

«Это было последней каплей»: Андреасян решил подать в суд на Кудрявцеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Скандал между двумя звездами произошел на «Новой волне», где Кудрявцева во время зачитывания текста со сцены решила пошутить над картинами режиссера.

«Их, как фильмов у Сарика Андреасяна, очень много, но, как говорится, хорошего мало», – сказала она.

Андреасяна слова серьезно задели, мужчина устроил конфликт. Причем в него даже пришлось вмешаться мужу телеведущей, хоккеисту Игорю Макарову – он пообещал «по-мужски» поговорить с режиссером. В результате Андреасян решил подать в суд. Он заявил, что уже обсудил все с адвокатом.

«Дело даже не совсем в Лере. На её месте мог стоять любой человек на сцене, просто это было последней каплей. Это всё-таки федеральный канал, смотрит вся страна», – пояснил режиссер, отметив, что слова Кудрявцевой опорочили его деловую репутацию.

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