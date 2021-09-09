«Это было последней каплей»: Андреасян решил подать в суд на Кудрявцеву

«Дело даже не совсем в Лере. На её месте мог стоять любой человек на сцене, просто это было последней каплей. Это всё-таки федеральный канал, смотрит вся страна», – пояснил режиссер, отметив, что слова Кудрявцевой опорочили его деловую репутацию.