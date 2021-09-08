"Что это?" Лера Кудрявцева шокировала подписчиков видео из ванной

Телеведущая Лера Кудрявцева озадачила подписчиков видео из ванной.

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50-летняя знаменитость опубликовала в Instagram небольшой ролик, на котором она, принимая ванну, опускает голову под воду, а затем выныривает. При этом телеведущая использовала фильтр, из-за которого на ее лице и теле появлялись и исчезали многочисленные татуировки и пирсинг, а также менялся макияж.

Никакого пояснения к видео Кудрявцева не дала, поэтому в комментариях поклонники начали гадать, что же хотела сказать телеведущая этим роликом.

«Очень содержательное видео», «Ох эти фильтры», «Красиво, прикольно, а что это???», «Что это?» - написали комментаторы.

Часть пользователей не узнали Леру под фильтрами и попросили использовать для съемок ее привычный облик.