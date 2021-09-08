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"Что это?" Лера Кудрявцева шокировала подписчиков видео из ванной

Вероника Полынина
38 минут назад

Телеведущая Лера Кудрявцева озадачила подписчиков видео из ванной.

"Что это?" Лера Кудрявцева шокировала подписчиков видео из ванной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

50-летняя знаменитость опубликовала в Instagram небольшой ролик, на котором она, принимая ванну, опускает голову под воду, а затем выныривает. При этом телеведущая использовала фильтр, из-за которого на ее лице и теле появлялись и исчезали многочисленные татуировки и пирсинг, а также менялся макияж.

Никакого пояснения к видео Кудрявцева не дала, поэтому в комментариях поклонники начали гадать, что же хотела сказать телеведущая этим роликом.

«Очень содержательное видео», «Ох эти фильтры», «Красиво, прикольно, а что это???», «Что это?» - написали комментаторы.

Часть пользователей не узнали Леру под фильтрами и попросили использовать для съемок ее привычный облик.

«Не мне такое не нравится, хочу красивую Леру Кудрявцеву», «Боже, кто это?», «Я даже не узнала», «Ох, мама дорогая, Вы сами хоть поняли, где Вы?» - написали подписчики.

Шоу-бизнес,Лера Кудрявцева,
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