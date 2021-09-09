Малышева предупредила об опасности утягивающего белья

«Я позвонила ему, [спросила], как твои дела, вот вижу тебя по телевизору, давай с тобой повидаемся», — поделилась она. Константин сказал ей, что работает с утра до ночи на телевидении, и попросил ее приехать. Во время встречи Малышева спросила у него, почему зрителям не показывают оптимистичные программы, и предложила снять такую про медицину.