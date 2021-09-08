В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Краско выписали из больницы после подозрений на микроинсульт

Елена Прошина
24 минуты назад

90-летнего артиста Ивана Краско выписали из больницы. 10 сентября актер выйдет на сцену в спектакле «Я вернулся в мой город» в театре имени В. Ф. Комиссаржевской, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Краско выписали из больницы после подозрений на микроинсульт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметили в театре, спектакль откроет 80-й юбилейный сезон.

«Специально мы открываем не премьерой, а этим спектаклем. Он сегодня был в театре и сказал, что будет на сборе труппы 10 сентября и будет 10 сентября играть спектакль», – подчеркивает пресс-служба.

Напомним, что 25 августа стало известно, что народного артиста России Ивана Краско госпитализировали в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова с подозрением на микроинсультом.

Краско работает в Театре Комиссаржевской уже 55 лет, а 1 сентября он отметил 60-летие своей творческой деятельности. Актер исполняет главные роли в спектаклях "Утоли моя печали", "Тише, афиняне!", "Доходное место" и других.

Шоу-бизнес,Иван Краско,ИТАР-ТАСС,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители