Краско выписали из больницы после подозрений на микроинсульт

90-летнего артиста Ивана Краско выписали из больницы. 10 сентября актер выйдет на сцену в спектакле «Я вернулся в мой город» в театре имени В. Ф. Комиссаржевской, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
Как отметили в театре, спектакль откроет 80-й юбилейный сезон.
«Специально мы открываем не премьерой, а этим спектаклем. Он сегодня был в театре и сказал, что будет на сборе труппы 10 сентября и будет 10 сентября играть спектакль», – подчеркивает пресс-служба.
Напомним, что 25 августа стало известно, что народного артиста России Ивана Краско госпитализировали в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова с подозрением на микроинсультом.
Краско работает в Театре Комиссаржевской уже 55 лет, а 1 сентября он отметил 60-летие своей творческой деятельности. Актер исполняет главные роли в спектаклях "Утоли моя печали", "Тише, афиняне!", "Доходное место" и других.