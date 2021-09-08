Профессор МГИМО пошутил над Ивлеевой за незнание автора «Отцы и дети»

Ведущий программы «Умники и умницы», профессор МГИМО Юрий Вяземский пошутил над ответом блогера Насти Ивлеевой на вопрос Ксении Собчак об авторе романа «Отцы и дети». Недостаток знаний ученый прокомментировал в разговоре с NEWS.ru.
«Не надо нападать на неё. Она же ответила, что «Отцы и дети» написал Толстой? Значит, она знает, что есть такой роман и есть такой писатель. Уже неплохо», — пошутил профессор.
Вяземский отметил, что блогеру не обязательно быть культурным и образованным. Их главная задача – правильно вести социальную коммуникацию.
«Для некоторых это деньги, и большие деньги», — подчеркнул он.
Напомним, что в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» ведущая «Орла и решки» не смогла правильно назвать автора романа «Отцы и дети», а также узнала настоящую фамилию Сталина – Джугашвили.
Кроме того, Ивлеева призналась, что впервые слышит про театрального режиссёра Георгия Товстоногова. Несмотря на это, Настя подчеркнула, что пробел в знаниях не мешает ей зарабатывать.