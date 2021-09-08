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Профессор МГИМО пошутил над Ивлеевой за незнание автора «Отцы и дети»

Елена Прошина
1 час назад

Ведущий программы «Умники и умницы», профессор МГИМО Юрий Вяземский пошутил над ответом блогера Насти Ивлеевой на вопрос Ксении Собчак об авторе романа «Отцы и дети». Недостаток знаний ученый прокомментировал в разговоре с NEWS.ru.

Профессор МГИМО пошутил над Ивлеевой за незнание автора «Отцы и дети»
Фото: InstagramInstagram

«Не надо нападать на неё. Она же ответила, что «Отцы и дети» написал Толстой? Значит, она знает, что есть такой роман и есть такой писатель. Уже неплохо», — пошутил профессор.

Вяземский отметил, что блогеру не обязательно быть культурным и образованным. Их главная задача – правильно вести социальную коммуникацию.

«Для некоторых это деньги, и большие деньги», — подчеркнул он.

Напомним, что в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» ведущая «Орла и решки» не смогла правильно назвать автора романа «Отцы и дети», а также узнала настоящую фамилию Сталина – Джугашвили.

Кроме того, Ивлеева призналась, что впервые слышит про театрального режиссёра Георгия Товстоногова. Несмотря на это, Настя подчеркнула, что пробел в знаниях не мешает ей зарабатывать.

Шоу-бизнес,Георгий Товстоногов,Ксения Собчак,Юрий Вяземский,МГИМО,
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