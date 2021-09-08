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Алана Мамаева обратилась в полицию из-за угроз убийством

Вероника Полынина
1 час назад

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева обратилась в полицию из-за угроз в Instagram, пишет телеграм-канал Mash.

Алана Мамаева обратилась в полицию из-за угроз убийством
Фото: InstagramInstagram

Мамаева получила несколько сообщений от человека с ником Tony Montana (это имя носил герой Аля Пачино в фильме «Лицо со шрамом»). В сообщениях неизвестный настойчиво просит Алану отозвать свои материальные требования с бывшему мужу и улучшить финансовое положение за счет продажи квартиры и двух дорогих автомобилей.

Требования сопровождаются оскорблениями и угрозами, в том числе, убийством.

Мамаева заявила об угрозах в Пресненское ОВД города Москвы.

Алана и Павел Мамаевы развелись в апреле 2021 года после 7 лет брака. Причиной стали измены футболиста, которые супруга не смогла простить. Пара воспитывала общую дочь Алису и сына Мамаевой от первого брака Алекса.

В июле Алана Мамаева обратилась в суд с требованием, чтобы бывший муж выплачивал ей алименты в размере 25% его доходов. В начале августа Павел Мамаев подал два встречных иска к бывшей супруге: о разделе совместно нажитого имущества и об определении места жительства ребенка, порядка общения и взыскания алиментов.

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