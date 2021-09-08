Алана Мамаева обратилась в полицию из-за угроз убийством

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева обратилась в полицию из-за угроз в Instagram, пишет телеграм-канал Mash.

Фото: Instagram Instagram

Мамаева получила несколько сообщений от человека с ником Tony Montana (это имя носил герой Аля Пачино в фильме «Лицо со шрамом»). В сообщениях неизвестный настойчиво просит Алану отозвать свои материальные требования с бывшему мужу и улучшить финансовое положение за счет продажи квартиры и двух дорогих автомобилей.

Требования сопровождаются оскорблениями и угрозами, в том числе, убийством.

Мамаева заявила об угрозах в Пресненское ОВД города Москвы.

Алана и Павел Мамаевы развелись в апреле 2021 года после 7 лет брака. Причиной стали измены футболиста, которые супруга не смогла простить. Пара воспитывала общую дочь Алису и сына Мамаевой от первого брака Алекса.