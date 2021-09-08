Моргенштерн нашел способ выступить на Украине вопреки запрету СБУ

Рэпер Моргенштерн планирует выступить на Украине несмотря на запрет Службы безопасности Украины (СБУ).

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Артист даст три концерта на Украине: 13 ноября он выступит в Запорожье, 15 ноября – в Харькове, а 16 ноября – в Киеве. Билеты доступны на сайтах концертных площадок и билетных агрегаторов.

Стоимость билетов – от 400 до 4 490 гривен (примерно 1 100 – 12 300 рублей). Возрастное ограничение – 16+.

Летом 2021 года у Моргенштерна были запланированы три концерта в Киеве, Харькове и Запорожье. Но 29 апреля министерство культуры и информационной политики Украины включило Моргенштерна в «черный список» и запретило ему въезд в страну. Кроме того, украинским телеканалам и радиостанциям запрещено показывать и транслировать произведения российского исполнителя.

Моргенштерн подал в суд на Службу безопасности Украины. В своем иске музыкант попросил суд отменить решение о внесении его в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны, и признать действия СБУ противоправными.