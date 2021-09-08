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Звезда «Реальных пацанов» Федункив удивила поклонников синяками после свадьбы

Алиса Селезнёва
22 минуты назад

Фанаты актрисы Марины Федункив обратили внимание на синяки на ее ногах, появившиеся после свадьбы. Об этом пишет News.ru.

Звезда «Реальных пацанов» Федункив удивила поклонников синяками после свадьбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Марина Федункив ранее вышла замуж за итальянца Стефано Маджи. В соцсетях появились слухи о том, что брак звезды «Реальных пацанов» фиктивный, а муж актрисы на самом деле интересуется мужчинами. По словам самой Федункив, прежде чем дать свое согласие на брак с итальянцем, она устраивала ему различные испытания, которые будущий супруг достойно выдержал. При этом Стефано Маджи отмечал, что его решение жениться на русской актрисе шокировало его родных.

Сейчас актриса отдыхает на родине мужа и рассказывает об Италии в Instagram. В одном из видео артистка показала подписчикам дорогу, выложенную брусчаткой, и заметила, что опыт такой кладки, которая не разрушилась за 2000 лет, неплохо бы перенять и современной Москве.

Фанаты согласились с Мариной Федункив, обратив при этом внимание на ее ноги.

«Марина, простите, а это свет так неудачно падает или вы ударились где-то? Такое ощущение, что на ногах синяки», «Что у вас с ногами? Откуда столько синяков после свадьбы?», «Что с ножками, это тень? Как будто все в синяках», - забеспокоились комментаторы.

Они также высказали предположение, что синяки – последствия бурного медового месяца пары.

Шоу-бизнес,Марина Федункив,
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