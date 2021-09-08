Названы причины расставания Элджея с Ивлеевой

Известная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева очень ревновала своего мужа рэпера Элджея, и поэтому их брак оказался таким скоротечным. Об этом KP.RU рассказал источник из окружения артистов.

Фото: Instagram/_agentgirl_ Instagram/_agentgirl_

Отмечается, что отношения между супругами очень сильно ухудшились во время пандемии. До коронавируса у обоих артистов был плотный график, поэтому виделись они нечасто.

«Настя доставала мужа ревностью. Она и не скрывает, что именно с ним испытала «собственнические инстинкты», почувствовала, что он — её собственность», — рассказал источник.

Он отметил, что во время пандемии супружескую пару подкосил финансовый вопрос. Если Ивлеева продолжала неплохо зарабатывать, то Элджей из-за коронавирусных ограничений прекратил концертную деятельность и «заскучал».

По словам собеседника издания, рэпер ушёл в загул и развлекался «то с одной, то с другой», весело проводя время. После этого Ивлеева поняла, что их браку пришёл конец.