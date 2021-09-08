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«Достала ревностью»: названы причины расставания Элджея с Ивлеевой

News.ru
1 час назад

Известная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева очень ревновала своего мужа рэпера Элджея, и поэтому их брак оказался таким скоротечным. Об этом KP.RU рассказал источник из окружения артистов.

Названы причины расставания Элджея с Ивлеевой
Фото: Instagram/_agentgirl_Instagram/_agentgirl_

Отмечается, что отношения между супругами очень сильно ухудшились во время пандемии. До коронавируса у обоих артистов был плотный график, поэтому виделись они нечасто.

«Настя доставала мужа ревностью. Она и не скрывает, что именно с ним испытала «собственнические инстинкты», почувствовала, что он — её собственность», — рассказал источник.

Он отметил, что во время пандемии супружескую пару подкосил финансовый вопрос. Если Ивлеева продолжала неплохо зарабатывать, то Элджей из-за коронавирусных ограничений прекратил концертную деятельность и «заскучал».

По словам собеседника издания, рэпер ушёл в загул и развлекался «то с одной, то с другой», весело проводя время. После этого Ивлеева поняла, что их браку пришёл конец.

Ранее сообщалось, что Элджей выпустил новый трек, судя по всему, посвящённый своей экс-возлюбленной, телеведущей Анастасии Ивлеевой. В тексте шоумен явно высмеивает недавний разрыв с блогером. Композиция называется «Она тебя любит». В тексте исполнитель обыграл и название проекта, прославившего девушку, — программу о путешествиях «Орёл и решка». Поклонники хип-хоп-звезды увидели в очередном хите послание бывшей пассии. В отдельных фразах фанаты нашли даже оскорбления в её адрес.

Шоу-бизнес,Анастасия Ивлеева,Комсомольская правда,
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