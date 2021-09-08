В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

CNN: отец Бритни Спирс подал документы на отказ от опекунства

ТАССиещё 1
1 час назад

Джеймс Спирс, отец певицы Бритни Спирс, подал во вторник в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) ходатайство с просьбой о прекращении опекунства над своей дочерью. Об этом сообщил телеканал CNN.

Отец Бритни Спирс подал документы на отказ от опекунства
Фото: Chris Pizzello/Invision/APChris Pizzello/Invision/AP

"Если госпожа Спирс хочет, чтобы опекунство над ней было прекращено, и верит, что сможет справиться с самостоятельной жизнью, господин Спирс полагает, что ей необходимо дать такой шанс", - приводит телеканал выдержку из заявления отца певицы.

Для вступления данного ходатайства в силу его должен рассмотреть суд. Следующее заседание по этому делу запланировано на 29 сентября.

В 2008 году Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. Более 10 лет финансы певицы, включая многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец и назначенный судом адвокат. Отец певицы также принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни. Некоторые поклонники исполнительницы утверждали, что она не желала этого, но была вынуждена соглашаться.

В 2019 году одним из опекунов Спирс стала менеджер Джоди Монтгомери. У отца певицы в то время были серьезные проблемы со здоровьем, ему провели несколько хирургических операций. В 2020 году назначенный судом адвокат Бритни Спирс попросил изменить условия опеки и отстранить от нее отца исполнительницы. В этом случае контроль над состоянием перешел бы к Монтгомери. В июле этого года певица лично выступила в суде и в своей речи попросила отменить продолжающееся уже около 13 лет опекунство над ней.

Состояние певицы оценивается примерно в $60 млн. Спирс является обладательницей ряда музыкальных наград, в том числе Grammy.
Шоу-бизнес,Бритни Спирс,CNN,Лос-Анджелес,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители