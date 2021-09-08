Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» рассказала, чем увлекается и куда будет поступать ее старший сын, которого она родила от мужа Веры Глаголевой миллиардера Кирилла Шубского.

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По словам Хоркиной, все ее мысли сейчас занимает младший сын, которому один год и 10 месяцев. Старшему – 16, он учится в 10 классе, и ему скоро поступать в вуз. Как рассказала гимнастка, сын неожиданно изменил сферу интересов. Раньше он считал себя гуманитарием, а теперь увлекся физикой. Хоркина рассказала, что стимулирует сына ставить амбициозные цели, и поступать он будет, как минимум, в МФТИ.

«Я сама боюсь, а что делать?», - сказала Хоркина.

Как пишет «Комсомольская правда», Хоркина восемь была в отношениях с мужем Веры Глаголевой Кириллом Шубским. Они познакомились на ужине в Лозанне, куда прилетели в составе делегации национального Олимпийского комитета. У пары завязался роман. После рождения ребенка Шубский и Хоркина расстались. Позже Хоркина. Вышла замуж за генерала запаса Олега Кочнова. В 2019 году у них родился сын.