Конфликт между Эрмитажем и лидером Rammstein уладили

Конфликт между Эрмитажем и лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном об использовании изображений музейных объектов в формате NFT урегулирован, сообщили в музее.
В мае 2021 года в интерьерах Эрмитажа на основании договора был снят музыкальный клип Rammstein «Любимый город». В августе Линдеманн выпустил коллекцию NFT, созданную на основе снятого клипа, при этом, как подчеркнули в музее, использование изображений объектов Эрмитажа не регламентировалось ни договором, ни другими документами.
Эрмитаж потребовал от Линдеманна закрыть продажи NFT. После того, как второе письмо музея было проигнорировано, Эрмитаж обратился напрямую к маркетплейсу «Twelve X Twelve», на которой продается коллекция NFT.
«По итогу переговоров Государственного Эрмитажа с платформой «Twelve X Twelve», стороны пришли к успешному решению, учитывающему интересы всех сторон. Сообщаем, что музей официально разрешил на основании договора использование изображений интерьеров Государственного Эрмитажа в формате NFT в рамках проекта «NFtill» на маркетплейсе «Twelve X Twelve», - сообщили в Эрмитаже.