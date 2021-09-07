Конфликт между Эрмитажем и лидером Rammstein уладили

Конфликт между Эрмитажем и лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном об использовании изображений музейных объектов в формате NFT урегулирован, сообщили в музее.

В мае 2021 года в интерьерах Эрмитажа на основании договора был снят музыкальный клип Rammstein «Любимый город». В августе Линдеманн выпустил коллекцию NFT, созданную на основе снятого клипа, при этом, как подчеркнули в музее, использование изображений объектов Эрмитажа не регламентировалось ни договором, ни другими документами.