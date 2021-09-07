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Конфликт между Эрмитажем и лидером Rammstein уладили

Елена Прошина
30 минут назад

Конфликт между Эрмитажем и лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном об использовании изображений музейных объектов в формате NFT урегулирован, сообщили в музее.

Конфликт между Эрмитажем и лидером Rammstein уладили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В мае 2021 года в интерьерах Эрмитажа на основании договора был снят музыкальный клип Rammstein «Любимый город». В августе Линдеманн выпустил коллекцию NFT, созданную на основе снятого клипа, при этом, как подчеркнули в музее, использование изображений объектов Эрмитажа не регламентировалось ни договором, ни другими документами.

Эрмитаж потребовал от Линдеманна закрыть продажи NFT. После того, как второе письмо музея было проигнорировано, Эрмитаж обратился напрямую к маркетплейсу «Twelve X Twelve», на которой продается коллекция NFT.

«По итогу переговоров Государственного Эрмитажа с платформой «Twelve X Twelve», стороны пришли к успешному решению, учитывающему интересы всех сторон. Сообщаем, что музей официально разрешил на основании договора использование изображений интерьеров Государственного Эрмитажа в формате NFT в рамках проекта «NFtill» на маркетплейсе «Twelve X Twelve», - сообщили в Эрмитаже.

Шоу-бизнес,Эрмитаж,
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