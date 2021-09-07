«Необходимо развестись»: Лена Ленина дала советы жене Моргенштерна

Российская писательница и модель Лена Ленина дала Диларе Зиннатуллиной, супруге репера Моргенштерна, несколько советов после свадьбы. Свои советы она опубликовала на странице в Instagram.

«Чтобы не остаться у разбитого корыта и не пополнить ряды жен, которым изменяют направо и налево. Необходимо: 1. Срочно развестись!», – заявила Ленина.

По мнению модели, перед этим Диларе необходимо найти хорошего адвоката, чтобы отсудить у Моргенштерна половину состояния. В противном случае, уверена писательница, исполнитель пропьет все свои деньги.

Также она посоветовала срочно создать бизнес «на популярности мужа» – открыть ресторан, свадебное агентство или начать музыкальную карьеру.

«Лишь бы монетизировать славу. Она вечной не бывает», — добавила Лена Ленина.

Кроме того, Ленина прошлась и по теме возможной беременности Зиннатуллиной. По ее словам, если девушка еще не находится в положении, то для начала ее супругу необходимо сдать анализы и проверить кровь.

«Если никак не можете без заветного „замуж“, то после развода можете и снова пожениться. Пиара будет больше, а главное, Вы сможете до свадьбы заключить брачный договор», – написала модель.