Кто станет ведущим нового телешоу «Дуэты» и в чем его суть

Музыкант Николай Басков будет ведущим нового музыкального проекта «Дуэты» на телеканале Россия 1. Премьера шоу состоится 19 сентября, сообщает «Вести».

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Программа станет российской адаптации формата Duos Mystères, премьера которого прошла 26 февраля 2021 года на французском телеканале TF1. После первого выпуска права на адаптацию сразу же продали в 21 страну, в том числе США, Великобританию, Германию, Португалию и другие.

Суть шоу в том, что звезды исполняют хиты в дуэте, но даже не подозревают, вместе с кем им предстоит выступать. Коллег по номерам скрывают за зеркальной стеной, где может находится кто угодно – соперник, бывшая супруга, талантливый новичок или уже опытный артист. При этом выбор напарника неслучаен, а интрига состоит в том, сможет ли исполнитель угадать, с кем вместе он поет.

«Изюминка — эффект неожиданности. Каждый артист, включая меня, очень щепетильно относится к выступлению в дуэте, поэтому выступать вот так, "вслепую", очень нервно и волнительно для любого исполнителя», – отметил Басков.

При этом сам певец пока не знает, кто именно выступит его соведущим. Создатели отмечают, что вместе они и станут первым дуэтом нового шоу.