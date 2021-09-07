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Кто станет ведущим нового телешоу «Дуэты» и в чем его суть

Елена Прошина
38 минут назад

Музыкант Николай Басков будет ведущим нового музыкального проекта «Дуэты» на телеканале Россия 1. Премьера шоу состоится 19 сентября, сообщает «Вести».

Кто станет ведущим нового телешоу «Дуэты» и в чем его суть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Программа станет российской адаптации формата Duos Mystères, премьера которого прошла 26 февраля 2021 года на французском телеканале TF1. После первого выпуска права на адаптацию сразу же продали в 21 страну, в том числе США, Великобританию, Германию, Португалию и другие.

Суть шоу в том, что звезды исполняют хиты в дуэте, но даже не подозревают, вместе с кем им предстоит выступать. Коллег по номерам скрывают за зеркальной стеной, где может находится кто угодно – соперник, бывшая супруга, талантливый новичок или уже опытный артист. При этом выбор напарника неслучаен, а интрига состоит в том, сможет ли исполнитель угадать, с кем вместе он поет.

«Изюминка — эффект неожиданности. Каждый артист, включая меня, очень щепетильно относится к выступлению в дуэте, поэтому выступать вот так, "вслепую", очень нервно и волнительно для любого исполнителя», – отметил Басков.

При этом сам певец пока не знает, кто именно выступит его соведущим. Создатели отмечают, что вместе они и станут первым дуэтом нового шоу.

В России производством займется «ВайТ Медиа», которая уже отметилась популярными проектами «Маска», «Ну-ка, все вместе!» и другими.

Шоу-бизнес,Николай Басков,Россия,
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