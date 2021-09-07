Отец Жанны Фриске рассказал о ее брате-близнеце

«Мы были еще молодыми, нам по 20 лет было. Первые месяцы мы с женой очень переживали из-за сына, а потом, не будут кривить душой, забыли про него. Сейчас вспоминаем и немного по-другому ко всему этому относимся. Жанночка очень часто вспоминала о брате. Когда она заболела, то сказала такую вещь: „Это братик зовет меня к себе“», — рассказал Владимир.