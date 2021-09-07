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Отец покойной Жанны Фриске рассказал о ее брате-близнеце

WomanHit.ruиещё 7
24 минуты назад

Отец покойной певицы Жанны Фриске, Владимир Фриске, впервые решил рассказать о ее брате-близнеце, который умер почти сразу после рождения. Этим мужчина поделился для YouTube-канала «Психология звезд».

Отец Жанны Фриске рассказал о ее брате-близнеце
Фото: womanhit.ruwomanhit.ru

Владимир заявил, что дети родились на седьмом месяце беременности. Жанна появилась на свет весом 1300 граммов, в ее брат — 2640. У мальчика была непроходимость кишечника, поэтому его сразу отвезли в больницу. Через две недели малыш умер.

«Я приехал к нему, меня спрашивают: „Будете хоронить?“ Я отвечаю: „А как же“. Передо мной положили семь трупиков, я подошел и своего сразу узнал. Он так похож на меня был! Больше я его не видел А Жанночка больше месяца пролежала в кувезе, и ее выписали», — признался отец артистки.

Фриске с женой сильно переживали потерю сына.

«Мы были еще молодыми, нам по 20 лет было. Первые месяцы мы с женой очень переживали из-за сына, а потом, не будут кривить душой, забыли про него. Сейчас вспоминаем и немного по-другому ко всему этому относимся. Жанночка очень часто вспоминала о брате. Когда она заболела, то сказала такую вещь: „Это братик зовет меня к себе“», — рассказал Владимир.

Шоу-бизнес,Жанна Фриске,
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