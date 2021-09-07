Стендап-комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД России с требованием отменить решение о пожизненном запрете на въезд в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда.
Напомним, что в начале августа Таганский суд Москвы приговорил Идрака к десяти суткам административного ареста по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Причиной послужила его шутка в YouTube-шоу «Разгоны».
В передаче Мирзализаде рассказал о трудностях с поиском жилья в Москве из-за национальности. По его словам, он въехал в съемную квартиру после русских и выбросил грязный матрас.
При этом свою вину Идрак не признал, хоть и извинился перед теми, кого его выступление обидело. После отбывания наказания комик сначала уехал в Белоруссию, а после перебрался в Турцию.
МВД России в результате признало Мирзализаде персоной нон грата и установило пожизненный запрет на въезд в Россию.