«Забрали в Бутырку»: Глюкоза в 15 лет попала в СИЗО

В юности певица связалась с плохой компанией.
Детство певицы Глюкозы было непростым. Родители мало занимались ею, и она связалась с плохой компанией. Ее экс-бойфренд, с которым она проводила время, оказался наркоманом. В возрасте 15 лет исполнительница попала в СИЗО со своим парнем и друзьями. По ее словам, товарищи оказались наркоманами и употребляли наркотики прямо в подъезде дома.
У меня был парень, который работал барыгой, у него хранилось большое количество наркотиков. Его сдал друг, нас приняли, причем с видеокамерами, забрали в Бутырку, а мне — 15 лет. На камеру тогда еще записали меня, где я говорю: «Я такая-то, употребляю наркотики», — поделилась звезда в интервью на YouТube с Эльдаром Джараховым.
Спустя несколько лет после инцидента певица попала в проект к Максиму Фадееву. Она уверена, что это стало значимым событием в ее жизни и помогло найти правильный путь. Уже в 2003 году о Глюкозе узнала вся страна, она стремительно набрала популярность.