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«Забрали в Бутырку»: Глюкоза в 15 лет попала в СИЗО из-за запрещенных веществ

WMJ.ruиещё 1
1 час назад

В юности певица связалась с плохой компанией.

«Забрали в Бутырку»: Глюкоза в 15 лет попала в СИЗО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Детство певицы Глюкозы было непростым. Родители мало занимались ею, и она связалась с плохой компанией. Ее экс-бойфренд, с которым она проводила время, оказался наркоманом. В возрасте 15 лет исполнительница попала в СИЗО со своим парнем и друзьями. По ее словам, товарищи оказались наркоманами и употребляли наркотики прямо в подъезде дома.

У меня был парень, который работал барыгой, у него хранилось большое количество наркотиков. Его сдал друг, нас приняли, причем с видеокамерами, забрали в Бутырку, а мне — 15 лет. На камеру тогда еще записали меня, где я говорю: «Я такая-то, употребляю наркотики», — поделилась звезда в интервью на YouТube с Эльдаром Джараховым.

Спустя несколько лет после инцидента певица попала в проект к Максиму Фадееву. Она уверена, что это стало значимым событием в ее жизни и помогло найти правильный путь. Уже в 2003 году о Глюкозе узнала вся страна, она стремительно набрала популярность.

Шоу-бизнес,Максим Фадеев,ФСИН,
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