«Забрали в Бутырку»: Глюкоза в 15 лет попала в СИЗО

У меня был парень, который работал барыгой, у него хранилось большое количество наркотиков. Его сдал друг, нас приняли, причем с видеокамерами, забрали в Бутырку, а мне — 15 лет. На камеру тогда еще записали меня, где я говорю: «Я такая-то, употребляю наркотики», — поделилась звезда в интервью на YouТube с Эльдаром Джараховым.