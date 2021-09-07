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«Ушел великий человек»: Лещенко о смерти художника-постановщика Краснова

Елена Прошина
47 минут назад

Артист Лев Лещенко прокомментировал смерть художника-постановщика Бориса Краснова. В беседе с NEWS.ru певец подчеркнул, что Борис сделал очень многое для шоу-бизнеса.

«Ушел великий человек»: Лещенко о смерти художника-постановщика Краснова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лещенко отметил, что сам мало работал с Красновым, однако известие о смерти 60-летнего сценографа его задело.

«Я просто сожалею, что ушёл такой великий человек, который много сделал для шоу-бизнеса, который работал со всеми нашими известными артистами, художник прекрасный, режиссёр, постановщик, человек, обладающий многими талантами. Последние годы он страдал очень, мы все переживали. Можем утешить себя только тем, что останутся его сценические работы и картины», – подчеркнул музыкант.

Напомним, что Борис Краснов скончался в ночь на 7 сентября. Недавно мужчина перенес COVID-19, после чего у него произошел второй инсульт. У мужчины отказала правая сторона тела, а мозг был поражен на 85%.

В конце августа его перевели из Боткинской больницы в частный хоспис, где он скончался.

Краснов был художником-сценографом, продюсером. В 1990-2000 Борис сотрудничал с Ириной Аллегровой, Валерием Леонтьевым, Аллой Пугачевой. В 2000 году Краснов получил должность главного постановщика Кремлевского дворца.

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