«Ушел великий человек»: Лещенко о смерти художника-постановщика Краснова

«Я просто сожалею, что ушёл такой великий человек, который много сделал для шоу-бизнеса, который работал со всеми нашими известными артистами, художник прекрасный, режиссёр, постановщик, человек, обладающий многими талантами. Последние годы он страдал очень, мы все переживали. Можем утешить себя только тем, что останутся его сценические работы и картины», – подчеркнул музыкант.