Меган Маркл описала знакомство с Кейт Миддлтон одним словом

Как отметила американка, первая встречи пар прошла очень позитивно. Принц Гарри представил свою возлюбленную брату и его супруге во время бурного романа после свидания вслепую и поездки в Ботсвану и до того, как сделал предложение в 2017 году. Вспоминая то время, младший британский принц признался, что долгое время никому не рассказывал о своей привязанности.