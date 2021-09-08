Меган Маркл описала знакомство с Кейт Миддлтон одним словом

Супруга младшего британского принца Гарри Меган Маркл описала знакомство с женой старшего наследника престола Уильяма, Кейт Миддлтон, одним словом, передает Daily Star.
Как отметила американка, первая встречи пар прошла очень позитивно. Принц Гарри представил свою возлюбленную брату и его супруге во время бурного романа после свидания вслепую и поездки в Ботсвану и до того, как сделал предложение в 2017 году. Вспоминая то время, младший британский принц признался, что долгое время никому не рассказывал о своей привязанности.
«А потом Уильям очень хотел встретиться с ней, и Кэтрин тоже», — добавил он.
Меган Маркл назвала свою первую встречу с Кейт Миддлтон «чудесной». Она также похвалила семью принца, в том числе королеву Елизавету II, за то, что они приняли ее радушно. Маркл добавила, что королева — «невероятная женщина».
Пара поженилась через год после помолвки в Виндзорском замке в 2018 году. Позже принц Гарри и Меган Маркл приняли решение оставить свои королевские обязанности.