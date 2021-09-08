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Меган Маркл описала свою первую встречу с Кейт Миддлтон одним словом

Lenta.ruиещё 4
27 минут назад

Супруга младшего британского принца Гарри Меган Маркл описала знакомство с женой старшего наследника престола Уильяма, Кейт Миддлтон, одним словом, передает Daily Star.

Меган Маркл описала знакомство с Кейт Миддлтон одним словом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отметила американка, первая встречи пар прошла очень позитивно. Принц Гарри представил свою возлюбленную брату и его супруге во время бурного романа после свидания вслепую и поездки в Ботсвану и до того, как сделал предложение в 2017 году. Вспоминая то время, младший британский принц признался, что долгое время никому не рассказывал о своей привязанности.

«А потом Уильям очень хотел встретиться с ней, и Кэтрин тоже», — добавил он.

Меган Маркл назвала свою первую встречу с Кейт Миддлтон «чудесной». Она также похвалила семью принца, в том числе королеву Елизавету II, за то, что они приняли ее радушно. Маркл добавила, что королева — «невероятная женщина».

Пара поженилась через год после помолвки в Виндзорском замке в 2018 году. Позже принц Гарри и Меган Маркл приняли решение оставить свои королевские обязанности.

Ранее Меган Маркл и Кейт Миддлтон вышли в свет в одинаковой обуви. Герцогиня Кембриджская была замечена в кедах бренда Veja белого цвета стоимостью 120 долларов (8,7 тысячи рублей) во время королевского турне по Шотландии с принцем Уильямом 26 мая 2021 года. Герцогиня Сассекская, в свою очередь, появилась в таких же кедах на Паралимпийских играх в Австралии в 2018 году.
Шоу-бизнес,Елизавета II,Кейт Миддлтон,Газета Daily Star,
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