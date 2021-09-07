Асмус пожаловалась на подорванное работой здоровье

Актриса Кристина Асмус заявила в Instagram, что ее физическое и ментальное здоровье «в критическом состоянии». При этом, по словам артистки, она была вынуждена со скандалом выбивать выходные, чтобы лечь в клинику.

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«Давление 200, кровь из носа, сон по 16 часов в неделю уже много месяцев, лопнувшие капилляры в глазах, порванные связки на ноге (которые я так и не восстановила), высокая температура раз в несколько дней, бессонница, задержка месячных на два месяца (я не беременна!), головная боль, регулярно севший голос, голодные диеты», - рассказала о своем самочувствии Кристина Асмус.

Она отметила, что планировала заняться собственным здоровьем в конце сентября, когда у нее были запланированы три выходных дня. Однако создатели одного из фильмов с ее участием решили устроить съемки именно в эти даты и пригрозили Асмус штрафом и судом, если она откажется работать.

«Плюс формулировки, что я потоплю этим кино, всех подвожу и что лечение — на самом деле отпуск, якобы моя прихоть, и надо найти на это все другие дни», — добавила она.

Артистка отметила, что ситуация разрешилась только после того, как она потребовала убрать свое имя из титров. «Кто там во всем винит «зажравшихся актеров»? Боже, храни российское кино», - пожаловалась Асмус.

В комментариях к записи поклонники призвали актрису беречь себя, закончить текущие проекты и взять длительный отпуск, чтобы восстановиться.

«Здоровье это главное! Доченьке нужна здоровая мама», «Кристина, не давайте так над собой издеваться! Здоровье - это самое важное. Жизнь у нас одна...», - заявили фанаты.

22 июня 2020 года Кристина Асмус объявила о разводе с комиком Гариком Харламовым. Пара подчеркнула, что это решение не спонтанное и на него не повлияли ни пандемия коронавируса, ни «кто-то третий». Позднее в СМИ появилась информация, что юморист встречается с Катериной Ковальчук, с которой познакомился на съемках сериала «Гусар».