Волочкова показала себя абсолютно голой после скандала с «туалетным фото»

Балерина Анастасия Волочкова выложила снимки и показала себя полностью голой после скандала с «туалетным фото». В публикации в Instagram она объяснила, что таким образом решила «удовлетворить» интерес к своему телу и призвала своих подписчиков участвовать во флешмобе, последовав её примеру.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На снимке танцовщица предстала полностью обнаженной. Бюст Волочковой прикрыт только её рукой.

«Раз многих так интересует моё тело, решила поделиться от первого лица, обнажив перед вами помимо тела, ещё и душу», – подписала она свою публикацию.

Как объяснила Волочкова, после скандала ей «нет отбоя от федеральных каналов», а потому она решила поделиться снимками «без каких-либо скрытых камер».

Также Анастасия напомнила, что снимки в неприглядном виде – якобы попытка председательницы ТСН очернить её, чтобы отвлечь внимание от действительно важных проблем.

«Когда я осветила существующий конфликт, на меня захотели вылить ушаты грязи. Это был очень мерзкий и дешёвый ход», – написала она.

Напомним, что снимки Волочковой появились в интернете в конце августа. На них видно, как женщина справляет нужду на собственном участке под елью.