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Актриса Макеева доказала госпитализацию на видео с капельницей

Елена Прошина
1 час назад

Российская актриса Анастасия Макеева выложила в своем Instagram видеозапись, в которой рассказала о пребывании в больнице после нервного срыва. В своем посте артистка решила доказать, что её госпитализация не является выдумкой – на кадрах видно, что рядом с кроватью находится капельница.

Актриса Макеева доказала госпитализацию на видео с капельницей
Фото: InstagramInstagram

«Стервятники, постоянно вам хочется свежей крови», – подчеркнула Макеева.

Такой комментарий мог быть адресован всем тем, кто не верит в тяжелое состояние актрисы и считает, что она пытается привлечь к себе внимание. В конце ролика Анастасия пожелала хорошего здоровья всем своим подписчикам.

Напомним, что недавно Макеева объявила о внезапном отпуске – она отменила участие во всех запланированных спектаклях и вместе с мужем Романом Мальковым отправилась путешествовать по Алтаю и Камчатке.

Подписчики связали поспешный отъезд с нервным срывом из-за травли, возникшей на фоне свадьбы. В поездке актрисе стало хуже, ее госпитализировали в одну из больниц на Алтае.

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,
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