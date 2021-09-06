Актриса Макеева доказала госпитализацию на видео с капельницей

Российская актриса Анастасия Макеева выложила в своем Instagram видеозапись, в которой рассказала о пребывании в больнице после нервного срыва. В своем посте артистка решила доказать, что её госпитализация не является выдумкой – на кадрах видно, что рядом с кроватью находится капельница.

Фото: Instagram Instagram

«Стервятники, постоянно вам хочется свежей крови», – подчеркнула Макеева.

Такой комментарий мог быть адресован всем тем, кто не верит в тяжелое состояние актрисы и считает, что она пытается привлечь к себе внимание. В конце ролика Анастасия пожелала хорошего здоровья всем своим подписчикам.

Напомним, что недавно Макеева объявила о внезапном отпуске – она отменила участие во всех запланированных спектаклях и вместе с мужем Романом Мальковым отправилась путешествовать по Алтаю и Камчатке.