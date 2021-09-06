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В монастыре опровергли постриг актрисы Васильевой

Алиса Селезнёва
56 минут назад

Актриса Екатерина Васильева не принимала монашеский постриг, она стала инокиней. Об этом в эфире программы «Ты не поверишь!» заявила настоятельница монастыря Троице-Одигитриевской Зосимовой пустыни в Новой Москве игуменья Фаина.

В монастыре высказались о постриге актрисы Васильевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Васильева ушла со сцены в 1993 году и стала послушницей Толгского монастыря в Ярославской области. Позднее актриса начала служение казначеем в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве. В 1996 году Васильева вернулась в кино, но стала крайне избирательно относиться к ролям и просить разрешения на съемки у духовника.

Актриса Екатерина Васильева стала монахиней

В конце августа актриса Мария Шукшина заявила, что Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Однако в монастыре эту информацию опровергли.

«Что только не написали про нее в Интернете. Она в ужасе от всего этого. Она не любит всего этого и именно от такого ушла в монастырь», - пояснила настоятельница.

Игуменья отметила, что Екатерина Васильева давно живет при монастыре и покидает его крайне редко. Изначально актриса была послушницей и присматривала за козами в обители, сейчас стала инокиней, однако до монашеского пострига ей еще далеко.
Шоу-бизнес,Екатерина Васильева,Мария Шукшина,
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