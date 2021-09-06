В монастыре высказались о постриге актрисы Васильевой

Актриса Екатерина Васильева не принимала монашеский постриг, она стала инокиней. Об этом в эфире программы «Ты не поверишь!» заявила настоятельница монастыря Троице-Одигитриевской Зосимовой пустыни в Новой Москве игуменья Фаина.
Васильева ушла со сцены в 1993 году и стала послушницей Толгского монастыря в Ярославской области. Позднее актриса начала служение казначеем в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве. В 1996 году Васильева вернулась в кино, но стала крайне избирательно относиться к ролям и просить разрешения на съемки у духовника.
В конце августа актриса Мария Шукшина заявила, что Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Однако в монастыре эту информацию опровергли.
«Что только не написали про нее в Интернете. Она в ужасе от всего этого. Она не любит всего этого и именно от такого ушла в монастырь», - пояснила настоятельница.