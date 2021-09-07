Киркоров закрыл многомиллионный бизнес

Отмечается, что за годы существования компания принесла владельцу многомиллионные доходы. К Филиппу Киркорову обращались многие коллеги и друзья, чтобы его проект выступил организатором детского торжества.

Однако певец заявил о закрытии бизнеса. Такую новость он сообщил на дне рождения владелицы и генерального продюсера JK Agency Юлии Корелиной, чем шокировал всех гостей.

— У меня закончился контракт с моим прошлым директором, который занимался данным проектом, поэтому его больше не существует, — заявил Киркоров, передает ФАН.

Ранее король эстрады показал свою новую виллу в Греции, на острове Крит, стоимость которой составляет 870 миллионов рублей. Артист похвастался, что его новая вилла построена в популярном среди голливудских звезд месте. По его словам, здесь часто можно встретить Леди Гагу, Тину Тернер, Шарлиз Терон, Элтона Джона, Дженнифер Лопес и Рианну.