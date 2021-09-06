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Соловьев уличил Собчак во лжи про Афганистан

Алиса Селезнёва
49 минут назад

Телеведущий Владимир Соловьев упрекнул свою коллегу Ксению Собчак в том, что она солгала, сравнивая действия США и СССР в Афганистане. Свое мнение журналист высказал в эфире «Соловьев. Live» на YouTube.

Соловьев уличил Собчак во лжи про Афганистан
Фото: ТАССТАСС

Собчак назвала похожими снимок генерала-майора США Криса Донахью, который последним покинул Афганистан ночью на военном транспортнике, и фотографию генерал-полковника Бориса Громова, который в феврале 1989 года последним пересек границу СССР и Афганистана через мост.

«Я эту женщину считаю совершенно недостойной, мерзкой и гадкой особью», - заявил Соловьев, комментируя слова Собчак.

Он обратил внимание на то, что телеведущая обрезала снимок Громова и зрители ее программы могли решить, что он также покидал Афганистан ночью. При этом генерал-полковник уходил днем, не таясь и не скрываясь, а встречал его сын-подросток.

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«Это похожие картинки?! Лгать научилась, а работать с первоисточниками – нет», - заявил Соловьев.

Также его возмущение вызвали слова Ксении Собчак о том, что СССР воевал в Афганистане 10 лет и потерял 15 тыс. убитыми, а американцы провели там вдвое больше времени, потеряв в шесть раз меньше военных.

«Это тоже ложь. Во-первых, воевали не США, а войска НАТО. Даже к этим официальным данным необходимо прибавить еще одну тысячу. То есть 3,5 тыс. только официально погибших. Собчак даже не знает, что большую часть операции последние лет десять осуществляли ЧВК, данные о потерях которых никогда не утекали в официальную сеть», - отметил Соловьев.

По оценкам экспертов, отмечает Соловьев, погибло в общей сложности около 15 тыс. «иностранцев, пришедших на землю Афганистана».

Ситуация в Афганистане резко обострилась на фоне вывода американских войск, находившихся в стране с 2001 года. Члены запрещенного в России террористического движения «Талибан» захватили крупнейшие провинции страны, дошли до Кабула, взяв город без боя. 15 августа стало известно, что боевики в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. После того, как президент Афганистана покинул страну, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом.
Шоу-бизнес,Борис Громов,Владимир Соловьев,Ксения Собчак,Талибан,НАТО,Афганистан,Соединенные Штаты,
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