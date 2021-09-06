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Актриса Мирошниченко со страхом вспомнила о перенесенном коронавирусе

Елена Прошина
19 минут назад

79-летняя российская актриса Ирина Мирошниченко рассказала, как переболела коронавирусом. Артистка пояснила в разговоре с «Комсомольской правдой», что не любит вспоминать об этом времени, поскольку боится заплакать.

Актриса Мирошниченко со страхом вспомнила о перенесенном коронавирусе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Мирошниченко, она строго соблюдала самоизоляцию и никуда не выходила, однако этим летом к ней зашла не привитая знакомая. Оказалось, у женщины был коронавирус, а сама актриса успела ввести только первый компонент вакцины.

«Это было страшно. Никому не пожелаю эту болезнь. В театре никто не знал, в каком я была состоянии. Когда попала в красную зону 52-й больницы, я отключила телефон, из моих близких никто ни с кем не разговаривал», – рассказала актриса.

О врачах в больнице она вспоминает только хорошее. Мирошниченко отметила, что лечили её бесплатно, а все лекарства были. В качестве благодарности за спасение актриса пригласила их на свой спектакль. При этом она не знает, как они выглядят, поскольку медики всегда заходили к ней в палату в масках и очках.

Напомним, что Мирошниченко госпитализировали с коронавирусом 18 июня. Её состояние врачи оценивали как средней тяжести.

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