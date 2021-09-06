У Ефремова произошел отек Квинке

Адвокат Петр Хархорин рассказал о состоянии актера Михаила Ефремова, которого год назад осудили за смертельное ДТП в центре Москвы. Как он рассказал в беседе со StarHit, в августе артист «намучался» с сезонной аллергией.

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«Был отек Квинке, сил не было даже подняться на второй этаж. Но в колонии хорошая медчасть и врачи, он получает все необходимые лекарства», – отметил он.

15 сентября суд рассмотрит кассационные жалобы его адвокатов. Михаил также будет участвовать в слушании, однако по видеосвязи. Хархорин навестил его в ИК-4, чтобы обсудить детали предстоящего суда.

«Конечно, немного нервничает и переживает перед судом — все-таки решается его судьба», – подчеркнул адвокат.

В кассации адвокаты просят учесть в деле несколько ранее упущенных деталей и отменить апелляционное решение Мосгорсуда. В конечном счете Хархорин надеется на снижение срока и перевод Ефремова в колонию-поселение. Кроме того, изменения, по мнению адвоката, помогут артисту вернуться к работе.