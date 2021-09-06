У Ефремова произошел отек Квинке

Адвокат Петр Хархорин рассказал о состоянии актера Михаила Ефремова, которого год назад осудили за смертельное ДТП в центре Москвы. Как он рассказал в беседе со StarHit, в августе артист «намучался» с сезонной аллергией.
«Был отек Квинке, сил не было даже подняться на второй этаж. Но в колонии хорошая медчасть и врачи, он получает все необходимые лекарства», – отметил он.
15 сентября суд рассмотрит кассационные жалобы его адвокатов. Михаил также будет участвовать в слушании, однако по видеосвязи. Хархорин навестил его в ИК-4, чтобы обсудить детали предстоящего суда.
«Конечно, немного нервничает и переживает перед судом — все-таки решается его судьба», – подчеркнул адвокат.
В кассации адвокаты просят учесть в деле несколько ранее упущенных деталей и отменить апелляционное решение Мосгорсуда. В конечном счете Хархорин надеется на снижение срока и перевод Ефремова в колонию-поселение. Кроме того, изменения, по мнению адвоката, помогут артисту вернуться к работе.
Напомним, что осенью прошлого года Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве. По версии обвинения, будучи в состоянии алкогольного обвинения, артист за рулем своего Grand Cherooke не справился с управлением и вылетел на встречную, где совершил лобовое столкновение с автомобилем. В результате погиб 57-летний водитель-экспедитор Сергей Захаров.