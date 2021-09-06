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Дочь Валерии сменила имидж — она предстала жгучей брюнеткой

WMJ.ru
33 минуты назад

28-летняя Шена Шульгина не перестает удивлять поклонников интересными образами. В этот раз молодая певица решила поэкспериментировать с цветом волос. Ранее она долго ходила с блондинистым пикси, но теперь предстала жгучей брюнеткой. Результатом дочь Валерии поделилась в личном блоге.

Дочь Валерии сменила имидж
Фото: instagraminstagram

Подписчики Шены усыпали ее комплиментами. Однако многие не удивились смене образа — наследница Валерии любит экспериментировать. Ранее она была блондинкой и даже красила волосы в красный. А с длинными волосами Шена распрощалась еще несколько лет назад. Валерия и Филипп Киркоров оценили изменения во внешности звезды.

Напомним, Шена родилась у Валерии от Александра Шульгина. При рождении она получила имя Анна, но в прошлом году она решила сменить имя на свой творческий псевдоним. Звездная мать не возражала против такого решения дочери и поддерживает ее.

Шоу-бизнес,Александр Шульгин,Филипп Киркоров,
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