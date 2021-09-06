Дочь Валерии сменила имидж

28-летняя Шена Шульгина не перестает удивлять поклонников интересными образами. В этот раз молодая певица решила поэкспериментировать с цветом волос. Ранее она долго ходила с блондинистым пикси, но теперь предстала жгучей брюнеткой. Результатом дочь Валерии поделилась в личном блоге.

Фото: instagram instagram

Подписчики Шены усыпали ее комплиментами. Однако многие не удивились смене образа — наследница Валерии любит экспериментировать. Ранее она была блондинкой и даже красила волосы в красный. А с длинными волосами Шена распрощалась еще несколько лет назад. Валерия и Филипп Киркоров оценили изменения во внешности звезды.