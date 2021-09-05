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Аккаунт Долиной взломали и продали

Ирина Лебедева
28 минут назад

От рук злоумышленников пострадал инстаграм-аккаунт певицы, народной артистки России Ларисы Долиной. Звезда записала ролик, в котором обратилась к своим подписчикам с просьбой не реагировать на мошенников и подождать, пока специалисты решат вопрос и тогда она обязательно вернется в интернет.

Долина обратилась к поклонникам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я вас очень прошу не реагировать на мошенников, которые присвоили аккаунт. Не слушайте их, не отвечайте. Я надеюсь, что в скором времени восстановлю его. Мы с вами свяжемся, вы узнаете, что это я», - сказала Долина.

Видеообращение артистки распространили ее коллеги, в частности, Николай Басков.

Долина устроила скандал на шоу Галкина

Началось с того, что со страничек Долиной стали пропадать фотографии. Затем в сторис появилось предложение о продаже аккаунта со 132 тысячами подписчиков за 600 долларов. И вроде бы даже нашелся покупатель - вскоре объявление пропало, а вместо него появилась реклама закрытой страницы турецкого аккаунта, - информирует Радио КП

Потом в профиле певицы появилась надпись на турецком языке о том, что «иногда все должно измениться».

Позднее страница просто стала недоступна.

Лариса Долина не первый раз оказывается в центре скандала. Ранее она приняла участие в шоу «Музыкалити», в ходе которого поссорилась с одним из популярных блогеров.

Долина спровоцировала волну критики в свой адрес, заявив, что блогерша Валя Карнавал ничего не знает о музыке, но претендует на звездность.
Шоу-бизнес,Николай Басков,Россия,
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