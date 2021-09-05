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Шаляпин рассказал, что молится за спасение своей супруги

Ирина Лебедева
1 час назад

Не успели завершиться свадебные поздравления как Татьяна Кладиа Дэвис, новоиспеченная супруга Прохора Шаляпина, заболела коронавирусом. Недуг протекает тяжело, женщина в больнице на ИВЛ, ее погрузили в медикаментозную кому.

Шаляпин рассказал, что молится за спасение своей супруги
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Певец очень переживает за жену. В интервью ФАН он рассказал, что стал обращаться к богу с просьбами о спасении Татьяны.

«Татьяна в реанимации, в медикаментозном сне и на аппарате ИВЛ уже неделю. Молюсь за нее и ставлю свечки о здравии», — говорит экс-участник «Фабрики звезд».

У молодоженов было много планов на совместную жизнь. Татьяна Дэвис – успешная предпринимательница, она владеет сетью адвокатских контор, обширные связи. Она хотела помочь Прохору с карьерой в Голливуде. Но болезнь перечеркнула все намеченное.

В свете последних событий в интернете стали поговаривать о фиктивности этого брака и о том, как обогатится певец в случае, если Татьяна не справится с ковидом.

Однако друг Шаляпина и его свидетель на свадьбе актер Георгий Кирьянов объяснил, что перед бракосочетанием жених подписал брачный контракт, в котором на 150 страницах были прописаны все возможные ситуации для сохранности капиталов невесты.

Певец Прохор Шаляпин рассказал, почему оставил тяжелобольную жену в США, а сам вернулся в Москву. По словам Шаляпина, Татьяна находится в больнице, куда никого не пускают. Певец отметил, что вынужден был покинуть роскошный особняк своей супруги, так как дома его ждет работа.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,
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