Шаляпин рассказал, что молится за спасение своей супруги

Не успели завершиться свадебные поздравления как Татьяна Кладиа Дэвис, новоиспеченная супруга Прохора Шаляпина, заболела коронавирусом. Недуг протекает тяжело, женщина в больнице на ИВЛ, ее погрузили в медикаментозную кому.

Певец очень переживает за жену. В интервью ФАН он рассказал, что стал обращаться к богу с просьбами о спасении Татьяны.

«Татьяна в реанимации, в медикаментозном сне и на аппарате ИВЛ уже неделю. Молюсь за нее и ставлю свечки о здравии», — говорит экс-участник «Фабрики звезд».

У молодоженов было много планов на совместную жизнь. Татьяна Дэвис – успешная предпринимательница, она владеет сетью адвокатских контор, обширные связи. Она хотела помочь Прохору с карьерой в Голливуде. Но болезнь перечеркнула все намеченное.

В свете последних событий в интернете стали поговаривать о фиктивности этого брака и о том, как обогатится певец в случае, если Татьяна не справится с ковидом.

Однако друг Шаляпина и его свидетель на свадьбе актер Георгий Кирьянов объяснил, что перед бракосочетанием жених подписал брачный контракт, в котором на 150 страницах были прописаны все возможные ситуации для сохранности капиталов невесты.