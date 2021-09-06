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Черданцев ответил российскому рэперу на критику в свой адрес

Газета.Ruиещё 1
31 минуту назад

Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев отреагировал на претензии рэпера Левана Горозии, выступавшего под псевдонимом L'One.

Черданцев ответил Горозии на критику в свой адрес
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»Артем Сизов/«Газета.Ru»

"Леван, мы не работаем по команде. Мы высказываем ту точку зрения, которую считаем нужной. Разве после плохой игры нужна какая-то команда, чтобы сказать, что плохо – это плохо? И разве были высказаны кем-то в эфире претензии тренерскому штабу или лично главному тренеру? Нет.

По части 2. 1) потому что сборная готовилась к ЧМ, где в итоге превзошла все ожидания 2) потому что сборная выполнила задачу и попала на Евро 3) а вот во время Евро и особенно после него нужно было внимательнее смотреть наши эфиры. Там все было", – написал в ответ Черданцев в своем Twitter.

Горозия раскритиковал Черданцева и Константина Генича по поводу их негативных высказываний об игре сборной России при Валерии Карпине.

"Я так понял, господам Черданцеву и Геничу поступила команда фас. Что ж вы так не топили против сборной, когда там был Черчесов?" – написал Горозия в социальных сетях.

Ранее комментатор "Матч ТВ" Константин Генич ответил на критику рэпера Левана Горозии, выступавшего под псевдонимом L'One.

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