Черданцев ответил Горозии на критику в свой адрес

По части 2. 1) потому что сборная готовилась к ЧМ, где в итоге превзошла все ожидания 2) потому что сборная выполнила задачу и попала на Евро 3) а вот во время Евро и особенно после него нужно было внимательнее смотреть наши эфиры. Там все было", – написал в ответ Черданцев в своем Twitter.